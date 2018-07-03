Житель Лямбирского района, обвиняемый в мошенничестве, предстанет перед судом

В Саранске предстанет перед судом 30-летний житель Лямбирского района, который не выплатил кредит.

В феврале нынешнего года 30-летний обвиняемый, предоставив недостоверные сведения о месте работы и уровне доходов, получил в одной из микрокредитных организаций Саранска микрозайм в размере 4 тыс. рублей. Финансовой возможности вернуть деньги кредитору у мужчины не было.

Обвиняемый потратил денежные средства на личные нужды. Кредитору деньги мужчина не вернул, впрочем, он не собирался это делать с самого момента получения микрозайма.

В данный момент материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: prokrm.ru