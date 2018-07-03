Житель Чувашии пытался незаконным путем продать поросят в Мордовии

В Дубенском районе Республики Мордовия житель Чувашской Республики пытался незаконно продать поросят.

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники регионального отдела Россельхознадзора установили, что житель Чувашской Республики намеревался продать в селе Дубенки 10 поросят, не имея документации, подтверждающей надлежащее ветеринарно-санитарное состояние животных.

В итоге было принято решение о запрете продажи поросят. Животные были возвращены на место погрузки.

В отношении жителя Чувашской Республики был составлен протокол об административном правонарушении.

Источник: ursn-rm.ru