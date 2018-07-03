В Саранске оштрафовали директора коммерческой организации, не выплачивавшего зарплату

В Саранске был оштрафован 62-летний директор одной из местных компаний, который больше года не выплачивал зарплату одному из своих сотрудников.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с марта 2016-го по апрель 2017 года 62-летний директор ООО «Колизей» не выплачивал заработную плату юрисконсульту организации. Кроме того, было установлено, что указанный сотрудник не получил компенсацию за неиспользованный отпуск в 2016 году.

В отношении директора ООО «Колизей» была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

В настоящее время задолженность перед юрисконсультом, сумма которой превысила 250 тысяч рублей, полностью погашена.

Источник: mordovia.sledcom.ru