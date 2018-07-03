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В одной из мордовских колоний прошел музыкальный вечер

В одной из мордовских колоний прошел музыкальный вечер

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия прошел музыкальный вечер.

Указанное мероприятие, которое получило название «Ритмы мелодий», было проведено на базе лечебно-исправительного учреждения №3. Осужденные под аккомпанемент аккордеона, гитары и баяна исполнили множество различных песен.

Посетители музыкального вечера получили множество позитивных эмоций и отблагодарили исполнителей бурными аплодисментами.

Подобные мероприятия способствуют снятию эмоционального напряжения среди осужденных и позволяют повысить уровень сплоченности коллектива. 

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

 


Источник: 13.fsin.su