В Краснослободске была пресечена продажа мясных изделий неизвестного происхождения

В одном из магазинов Краснослободска была пресечена продажа мясной продукции неизвестного происхождения.

Во время проверки одного из магазинов указанного города сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в торговом заведении осуществляется реализация грудинки и свиного шашлыка без документации, которая содержит информацию об источнике происхождения продукции и надлежащем уровне её качества.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

Также было выдано предписание об устранении нарушения.

С владельцем магазина была проведена разъяснительная беседа.

Источник: ursn-rm.ru