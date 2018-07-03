В Рузаевке суд взыскал с бюджетного учреждения ущерб, причиненный автомобилисту в результате ДТП

В Рузаевке автомобилист получил компенсацию за ДТП, которое произошло в результате ненадлежащего содержания дорог.

15 ноября минувшего года гражданин, управлявший автомобилем марки «Мазда», проезжая мимо дома №2а, расположенного на улице Маяковского, наехал на выбоину. По указанной причине машина получила серьезные механические повреждения.

В процессе оформления материалов ДТП было установлено, что по указанному адресу имеет место ненадлежащее содержание дорог.

Автомобилист потратила на ремонт машины 73,2 тыс. рублей.

Решением суда с МБУ ГП Рузаевка «Городское хозяйство», которое несет ответственность за содержание дорог, была взыскана стоимость восстановительного ремонта машины.

Источник: vs.mor.sudrf.ru