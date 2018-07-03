В Рузаевке суд взыскал с бюджетного учреждения ущерб, причиненный автомобилисту в результате ДТП

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В Рузаевке автомобилист получил компенсацию за ДТП, которое произошло в результате ненадлежащего содержания дорог.
15 ноября минувшего года гражданин, управлявший автомобилем марки «Мазда», проезжая мимо дома №2а, расположенного на улице Маяковского, наехал на выбоину. По указанной причине машина получила серьезные механические повреждения.
В процессе оформления материалов ДТП было установлено, что по указанному адресу имеет место ненадлежащее содержание дорог.
Автомобилист потратила на ремонт машины 73,2 тыс. рублей.
Решением суда с МБУ ГП Рузаевка «Городское хозяйство», которое несет ответственность за содержание дорог, была взыскана стоимость восстановительного ремонта машины.
Источник: vs.mor.sudrf.ru