В Мордовии массово нарушается ветеринарное законодательство

В Республике Мордовия имеют место массовые нарушения ветеринарного законодательства.

На протяжении июня текущего года сотрудники Россельхознадзора зафиксировали 14 нарушений ветеринарного законодательства, которые связаны с продажей поросят, сельскохозяйственной птицы, свинины и колбасных изделий без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

По указанным фактам были составлены протоколы об административных правонарушениях.

С нарушителями были проведены разъяснительные беседы о правилах реализации продукции животного происхождения и животных.

Источник: ursn-rm.ru