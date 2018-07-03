В Ичалковском районе два дня не будет газа

В Ичалковском районе Республики Мордовия на протяжении двух дней будет приостановлена подача газа.

В период с 09:00 4 июля до 17:00 5 июля на территории указанного района будут проводиться ремонтные работы на газораспределительных сетях. По указанной причине во все населенные пункты Ичалковского района будет временно прекращена подача газа.

Жителя района рекомендовано заранее подготовиться к отключению газа о соблюдать меры безопасности. Необходимо перекрыть краны к газовым колонкам, кухонным плитам и другим приборам. Также нужно перекрыть краны на вводах в газопровод.

По информации ООО «Газпром межрегионгаз Саранск».

Источник: mordovregiongaz.ru