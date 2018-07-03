В Саранске предстанет перед судом обвиняемый в мошенничестве

В Саранске в скором времени суд вынесет приговор в отношении директора коммерческой организации, который решил заработать путем создания фиктивной организации и регистрации так называемых подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Весной минувшего года с директором ООО «Платон-групп» А. Фадеевым связался неизвестный гражданин, который на одном из сайтов увидел опубликованное обвиняемым объявление о предоставлении юридических услуг. Незнакомец предложил Фадееву за денежное вознаграждение в размере 60 тыс. рублей зарегистрировать фиктивное общество с ограниченной ответственностью и двух индивидуальных предпринимателей, которыми должны были стать подставные лица.

Обвиняемый принял данное предложение и, пообещав заплатить15 тыс. рублей, оформил на своего знакомого общество с ограниченной ответственностью, заверив его, что организация будет заниматься законной финансовой деятельностью, а он в качестве так называемого формального директора будет получать стабильную зарплату, не выполняя при этом никаких обязанностей.

Затем Фадеев зарегистрировал двух подставных лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, пообещав им заплатить по 15 тыс. рублей каждому.

Кроме того, обвиняемый снимал с банковских счетов якобы предпринимателей и якобы организации денежные средства и передавал их своему подельнику.

В данный момент материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: vs.mor.sudrf.ru