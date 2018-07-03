В Краснослободском районе глава сельского поселения пошел на преступление ради социальной стипендии

В Краснослободском районе суд вынесет приговор в отношении 53-летнего бывшего главы одного из сельских поселений, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в сентябре 2013 года обвиняемый, занимая должность главы сельского поселения, для того, чтобы его дети, обучающиеся в тот момент в высших учебных заведениях, подделал справки о своих доходах в период с июня по август 2013 года.

В итоге семья обвиняемого была признана малоимущей, и дети бывшего главы сельского поселения в период с сентября 2013-го по июнь 2014 года на незаконных основаниях получила государственную социальную стипендию.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru