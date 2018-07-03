В Ромодановском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по муниципальным контрактам

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В Ромодановском районе сотрудники прокуратуры добились погашения задолженности по муниципальным контрактам.
В августе и сентябре прошлого года администрация Ромодановского муниципального района заключила контракты на строительство дорог в Ромоданово с обществами с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-88» и «Премиум Строй».
Указанные работы были выполнены, но заказчик их так и не оплатил. Сумма задолженности составила 4,6 млн рублей.
После вмешательства прокуратуры задолженность была полностью погашена.
По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.
Источник: prokrm.ru