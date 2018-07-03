В Рузаевке родственники погибшего в ДТП мужчины получат моральную компенсацию

В Рузаевке суд взыскал с закрытого акционерного общества «ВКМ-Агро» моральную компенсацию в пользу родственников мужчины, погибшего в результате ДТП, произошедшего по вине сотрудника данного общества.

ДТП произошло в августе 2011 года недалеко от села Старый Усад. Сотрудник ЗАО «ВКМ-Агро», находясь за рулем автомобиля марки ВАЗ-2114, принадлежащего упомянутой организации, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль марки ГАЗ-31029.

От полученных травм пассажир «четырнадцатой» скончался на месте происшествия.

Решением суда с ЗАО «ВКМ-Агро» была взыскана моральная компенсация в размере 200 тыс. рублей в пользу двух родственников погибшего. Ещё два родственника жертвы ДТП получат по 100 тыс. рублей в качестве морального возмещения.

Источник: vs.mor.sudrf.ru