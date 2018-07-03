Смотровая площадка МГУ им.Огарева меняет график работы

Два летних месяца самая высокая смотровая площадка города будет работать по будням. Группы будут собираться в понедельник - пятницу в 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 у учебного корпуса №1 (ул. Большевистская, 68/1).

Перед участниками мероприятия откроется живописный вид на столицу республики и ее главные достопримечательности.

Предварительно нужно записаться по телефону 8 (8342) 29-06-62.

В субботу и воскресенье смотровая площадка не работает.

Цена билетов:

Дети до 7 лет – бесплатно

Школьники, студенты – колледжей, техникумов, вузов – 50 руб.

Взрослые посетители – 100 руб.

Ветераны ВОВ, ветераны труда, участники боевых действий (при наличии документа) – бесплатно.

Иностранные граждане – 300 руб.

При оплате возможен только наличный расчет.

Экскурсионное обслуживание для всех категорий – 50 руб.

Минимальное количество экскурсантов в группе – 10 человек.

В случае заказа экскурсии для группы с меньшим количеством посетителей взимается стоимость экскурсии, как для 10 человек.