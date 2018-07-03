В Рузаевке оштрафовали парня, ударившего полицейского

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 27-летнего молодого человека, который ударил сотрудника правоохранительных органов.

27-летний молодой человек, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сильно возмутился из-за того, что к нему подошел сотрудник полиции и потребовал предъявить документы. Горожанин решил никоим образом не реагировать на требование стража порядка.

Затем полицейский предложил молодому человеку проследовать в патрульную машину. Это предложение привело осужденного в ярость. В порыве гнева молодой человека ударил полицейского кулаками в грудь. От удара сотрудник правоохранительных органов упал на асфальт.

Суд приговорил молодого человека к штрафу в размере 35 тысяч рублей.

Источник: vs.mor.sudrf.ru