В Саранске осудили сестер, разорявших магазин

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух 31-летних сестер, которые на протяжении нескольких лет незаконным путем присваивали денежные средства, принадлежащие одному из местных магазинов.

Родственницы поочередно устроились на работу в магазин «Мокшанка». В определенный момент одной из сестер пришла идея обогащения, суть которой заключалась в том, чтобы проводить товар мимо кассы. Вторая осужденная поддержала данную инициативу.

В итоге в период с ноября 2015 по февраль 2018 года сестры похитили порядка 800 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступниц была избрана мера наказания в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы условно каждой.

Источник: vs.mor.sudrf.ru