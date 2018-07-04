В Мордовии столкнулись два грузовых автомобиля

В Республике Мордовия произошло серьезное ДТП с участием двух грузовых автомобилей.

Указанный инцидент был зафиксирован утром 4 июля на одном из участков федеральной трассы Р158 «Нижний Новгород-Саратов». Не смогли поделить дорогу два грузовых автомобиля. После соударения один из грузовиков перевернулся на бок.

По предварительным данным, водитель одного из большегрузов погиб.

Участок трассы, на котором произошла авария, завален луком, находившимся в кузове одного из грузовиков.

Из-за чего произошло столкновение грузовых автомобилей, в скором времени установят сотрудники Госавтоинспекции.

По информации, которая была опубликована очевидцами аварии в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo