В Чамзинском районе произошло ДТП с участием грузовика

В Чамзинском районе Республики Мордовия произошло ДТП с участием грузового автомобиля.

Ранним утром 4 июля на одной из дорог, пролегающих через территорию указанного района, водитель грузового автомобиля не сумел удержать транспортное средство на проезжей части, вследствие чего грузовик на полном ходу вылетел с дороги.

О пострадавших в результате данного инцидента пока что не сообщается.

В скором времени сотрудники Госавтоинспекции установят, из-за чего водитель грузовика не смог справиться с управлением. Не исключено, что автомобилист уснул за рулем.

По информации сообщества «Подслушано Саранск».

Источник: vk.com/pmr13