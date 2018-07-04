В Мордовии сотрудники МЧС следят за безопасностью граждан, отдыхающих у водоемов

В Республике Мордовия сотрудники МЧС активно проверят места массового отдыха граждан у водоемов.

В настоящее время на территории Мордовии уже установилась стабильно теплая погода. Поэтому жители региона активно посещают пляжи. Для того, чтобы избежать различных неприятных и трагических ситуаций во время отдыха, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия.

Спасатели напоминают гражданам о правилах безопасного поведения на воде. Кроме того, представители ведомства удаляют от водоемов малолетних детей, которые решили искупаться без присмотра со стороны взрослых, а также граждан, пребывающих в состоянии алкогольного опьянения.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru