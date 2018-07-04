Мордовские полицейские посетили детский физкультурно-оздоровительный лагерь

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В Мордовии сотрудники правоохранительных органов посетили детский физкультурно-оздоровительный лагерь.
Стражи порядка навестили воспитанников лагеря, который действует на базе спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике. Представители ведомства провели с юношами зарядку и сыграли в футбол на поле, где совсем недавно тренировалась сборная Панамы.
Девочки в это время играли в бадминтон и пионербол.
Полицейские также рассказали подросткам о негативных последствиях употребления наркотических веществ.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф