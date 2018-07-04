В Саранске был заключен под стражу обвиняемый в организации игорного бизнеса

В Саранске был заключен под стражу гражданин, обвиняемый в организации и проведении азартных игр.

В январе нынешнего года Ленинский районный суд города Саранска избрал в отношении директора ООО «Л-Медиа», обвиняемого в организации и проведении азартных игр вне игровой зоны, меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обвиняемый неоднократно нарушал указанные предписания, совершая поездки на своем автомобиле по улицам, не указанным в разрешении следователя, и покидая квартиру без разрешения следственных органов.

В итоге суд сменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Источник: vs.mor.sudrf.ru