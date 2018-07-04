В Ромоданово продавался опасный для жизни шашлык

В одном из магазинов поселка Ромоданово продавался свиной шашлык, представляющий собой потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

Во время проведения проверочных мероприятий сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в одном из магазинов поселка Ромоданово хранятся четыре упаковки шашлыка из свинины общим весом 3,5 кг без документации, подтверждающей надлежащий уровень качества продукции.

В отношении владельца магазина была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, владельцу торгового заведения было выдано предписание об устранении нарушения.

Источник: ursn-rm.ru