Жительница Москвы привезла в мордовскую колонию запрещенные предметы

Жительница Москвы пыталась доставить в одну из исправительных колоний Республики Мордовия запрещенные предметы.

Недавно в исправительную колония №18 прибыла жительница Москвы. Женщина приехала для того, чтобы навестить заключенного, приговоренного к 5 годам лишения свободы. В ходе досмотра личных вещей гражданки сотрудники исправительного учреждения обнаружили и конфисковали сим-карту, зарядное устройство и флеш-карту. Запрещенные предметы лежали в косметичке женщины.

По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации пресс-службы УФСИН России по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su