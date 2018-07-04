Рузаевский районный суд взыскал с виновника ДТП часть суммы причиненного им ущерба

В Рузаевском районе суд взыскал с виновника ДТП часть суммы причиненного им ущерба.

3 октября минувшего года на территории Рузаевского района произошло ДТП с участием автомобилей марки «Пежо» и «Мерседес». Причиной аварии стало нарушения правил дорожного движения водителем первой машины.

Сумма ремонтных работ, необходимых для восстановления «Мерседеса», составила 453 тыс. рублей.

400 тыс. рублей материального ущерба было выплачено страховой компанией, предоставлявшей услуги водителю «Пежо».

Решением суда оставшаяся часть суммы ущерба была взыскана с виновника аварии.

Источник: vs.mor.sudrf.ru