Для мордовских осужденных организовали просмотр театральной постановки

В одной из исправительных колоний Республики Мордовия был организован просмотр театральной постановки.

Указанное мероприятие было проведено в исправительной колонии №2. Осужденные получили возможность посмотреть на большом экране видеозапись театральной постановки «Мадемуазель Нитуш».

Стоит отметить, что в зале, где был организован просмотр, не было ни одного свободного места.

После завершения просмотра осужденные аплодировали стоя. Театральная постановка никого не оставила равнодушным.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su