В Краснослободском районе прокуратура требует ликвидировать несанкционированные свалки

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В Краснослободском районе Республики Мордовия сотрудники прокуратуры обнаружили несколько несанкционированных мусорных свалок.
В ходе проведения специальной проверки представители ведомства установили, что на территории Краснослободска и 13 сел Краснослободского района из-за того, что муниципальные администрации не провели работы по очистке территории, образовались несанкционированные мусорные свалки.
После проведения проверки прокурор района направил в Краснослободский районный суд 14 исковых заявлений с требованием ликвидировать незаконные свалки.
По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.
Источник: prokrm.ru