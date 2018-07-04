В Краснослободском районе прокуратура требует ликвидировать несанкционированные свалки

В Краснослободском районе Республики Мордовия сотрудники прокуратуры обнаружили несколько несанкционированных мусорных свалок.

В ходе проведения специальной проверки представители ведомства установили, что на территории Краснослободска и 13 сел Краснослободского района из-за того, что муниципальные администрации не провели работы по очистке территории, образовались несанкционированные мусорные свалки.

После проведения проверки прокурор района направил в Краснослободский районный суд 14 исковых заявлений с требованием ликвидировать незаконные свалки.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru