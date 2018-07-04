Главный судебный пристав Мордовии признан виновным в служебном подлоге

В Саранске суд вынес приговор в отношении бывшего главы регионального отдела УФСПП РФ, обвиняемого в служебном подлоге.

Было установлено, что в период с июня 2012-го по июнь 2015 года обвиняемый, занимая указанную должность, на незаконных основаниях поручил своим подчиненным подготовить фальшивые документы о гражданах, имеющих право на льготный отдых в ФГКУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина».

В итоге незаконным путем и на противоправных основаниях была получена льгота на сумму более 160 тыс. рублей.

Решением суда бывший глава регионального отдела УФСПП был признан виновным. Но мужчина был освобожден от наказания по причине истечения сроков давности уголовного преследования.

Источник: prokrm.ru