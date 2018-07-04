В одной из мордовских колоний прошел конкурс профессионального мастерства

В одной из колоний Республики Мордовия был проведен конкурс профессионального мастерства.

Указанный конкурс был проведен в исправительной колонии №18. Участниками состязаний стали мастера производственного обучения ФКП образовательного учреждения №113 по профессии сварщик.

Программа конкурсных испытаний состояла из таких этапов, как тестовый контроль теоретической подготовки; ответы на вопросы, касающиеся профессиональной деятельности; умение быстро надеть сварочный костюм; практическое задание на выполнение горизонтальных, вертикальных и кольцевых швов.

Победителем конкурса стал мастер производственного обучения филиала № 4 ФКП образовательного учреждения № 113 Александр Крутов.

Источник: 13.fsin.su