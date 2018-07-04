Прокуратура Мордовии добилась признания недействительным договора аренды нежилого помещения

В Республике Мордовия после вмешательства прокуратуры был признан недействительным договор аренды нежилого помещения.

Государственный комитетом имущественных и земельных отношений Республики Мордовия и региональный общественный экспертно-консультационный фонд «Миграционное содействие» заключили договор об аренде нежилого помещения, площадь которого составляет 28,4 кв. м.

Фонд, выступающий в данном случае арендатором, использовал помещение не в предусмотренных государственной преференцией целях.

Арбитражный суд Республики Мордовия, изучив иск прокуратуры, принял решении о признании договора аренды недействительным.

Источник: prokrm.ru