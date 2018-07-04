В Саранск приедут передвижные рестораны

7 июля в Саранск приедет караван передвижных ресторанов.

На базе 11 фудтраков будут работать передвижные рестораны региональной кухни. Указанные точки питания были названы в честь городов, которые принимают ЧМ-2018.

В передвижных ресторанах жители и гости Саранска смогут попробовать пирожки и калачи нескольких видов, блюда черноморской кухни и кухни балтийского побережья, а также бурятские бузы и мордовские пачаты.

Мобильные рестораны приедут по случаю проведения гастрономического фестиваля Welcome FOODball Cup. На площади Тысячелетия будут представлены самые вкусные блюда регионов, которые принимают ЧМ-2018.

Данный фестиваль проводится в рамках масштабного всероссийского проекта «Гастрономическая карта России», инициированного Ростуризмом.

Фестиваль начнет работу в 15:00. Официальное открытие запланировано на 16:00.

Автор фото: Олег Жиров.

Источник: azgaz.ru