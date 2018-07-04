В Саранске пройдут товарищеские матчи между командами-организаторами ЧМ-2018

В Саранске пройдут товарищеские футбольные матчи между командами-организаторами фестиваля болельщиков.

Указанные спортивные состязания пройдут 5 июля на тренировочной площадке футбольного клуба «Мордовия», которая расположена по адресу – улица Пионерская. Матчи начнутся в 17:00. Завершится мини-турнир по любительскому футболу в 20:00.

На футбольное поле выйдут стюарды, сотрудники службы безопасности, а также сервисных и технических служб.

Победителям матчей будут вручены специальные награды и призы.

Посетить товарищеские матчи и поддержать команды может любой желающий.

Источник: saransk-2018.com