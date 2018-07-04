В Мордовии появится новая автомобильная дорога

В Республике Мордовия идет строительство новой автомобильной дороги, которая свяжет два села.

Новая автомобильная дорога, общая протяженность которой составляет 4 километра, свяжет села Нагаево Кадошкинского района и Шувары Старошайговского района. Ширина проезжей части равна 6 метрам.

В данный момент территория уже полностью очищена от древесно-кустарниковой растительности. Кроме того, уже снят растительный грунт.

В настоящее время ведутся работы по устройству земельного полотна, водопропускных труб и слоя основания из песка и слоя щебеночно-песчаной смеси, укрепленной комплексным вяжущим средством.

Источник: uprdor.e-mordovia.ru