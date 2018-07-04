Представитель МЦПЮФП «Мордовия»принял участие в научно-практической конференции, посвященной развитию футбола

Старший тренер по методической работе МЦПЮФП «Мордовия» Владимир Рокунов стал участником научно-практической конференции, посвященной развитию футбола.

Указанная конференция прошла в Казани. В ходе мероприятия было представлено около 70 докладов, посвященных развитию футбола в России и в других странах.

Владимир Рокунов выступил с докладом на тему «Внедрение программы РФС «Подготовка футболистов 10-14 лет в МЦПЮФП «Мордовия».

Кроме того, состоялось обсуждение вопросов, касающихся системы судейства, экономических моделей развития спортивных школ, спортивного питания и медицинского сопровождения футболистов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru