Владимир Волков провел встречу с заместителем руководителя ФАС России

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Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с заместителем руководителя ФАС РФ Сергеем Пузыревским.
В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся этапов принятия мер, направленных на создания благоприятных условий для развития честной конкуренции.
Кроме того, был подписано соглашение о взаимодействии между ФАС РФ и правительством Мордовии.
Сергей Пузыревский отметил, что после проведения ЧМ-2018 у Мордовии появятся серьезные перспективы в сфере экономического сотрудничества и международного туризма.
По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.
Источник: e-mordovia.ru