Владимир Волков провел встречу с заместителем руководителя ФАС России

Глава Республики Мордовия Владимир Волков провел рабочую встречу с заместителем руководителя ФАС РФ Сергеем Пузыревским.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся этапов принятия мер, направленных на создания благоприятных условий для развития честной конкуренции.

Кроме того, был подписано соглашение о взаимодействии между ФАС РФ и правительством Мордовии.

Сергей Пузыревский отметил, что после проведения ЧМ-2018 у Мордовии появятся серьезные перспективы в сфере экономического сотрудничества и международного туризма.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru