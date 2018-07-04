В Октябрьском районе Саранска идет заготовка кормов

В Октябрьском районе Саранска продолжаются работы по заготовке кормов.

В настоящее время уже скошено 3187 га многолетних трав, заготовлено 1 300 тонн сена и 11 574 тонн сенажа.

Кроме того, в данный момент гербицидами обработано 6104 га посевов, от вредителей и болезней было обработано 6064 га сельскохозяйственных угодий.

В расчете на одну голову скота на зимний период в настоящее время заготовлено 7,8 центнера кормовых единиц.

В дальнейшем указанные подготовительные работы к зимнему периоду продолжатся.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru