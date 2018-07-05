Майорка – остров, где есть все для прекрасной жизни

Если Вы ищете самое уединенное, но одновременно насыщенное разнообразными развлекательными центрами место на земле, тогда остров Майорка сможет соответствовать всем Вашим требованиям. Удивительно, но этот островной участок Испанского государства является сочетанием, казалось бы, не сочетаемых условий.

Остров, который сможет приятно удивить

Природа Майорки не может не вызывать восторга, ведь здесь присутствуют кардинально отличающиеся уголки: недоступные утесы и пологие горы, уединенные бухты и равнинные песчаные пляжи. Здесь днем можно в полном одиночестве отдыхать на пляже возле своей виллы, наслаждаясь шикарными пейзажами скалистых гор и лазурной воды. А в ночное время окунуться в мир развлечений ультрамодных дискотек, престижных ночных клубов и баров.

На Майорке есть все необходимое как для активного отдыха, так и для приятных прогулок. Если интересуют водные виды спорта, можно заняться дайвингом, серфингом или прокатиться на шикарной яхте. Если хочется просто пройтись по уникальным историческим местам острова, есть возможность посетить старинный городок Вальдемоса, который расскажет о любви Шопена и Санд, позволит выпить чашечку ароматного кофе под тенью величественных платанов.

Несмотря на то, что Майорка отделена от материковой зоны, тут нет недостатка в удобствах и очень развита инфраструктура. На территории есть международный аэропорт и скоростные шоссе. Все желающие могут воспользоваться насыщенной культурной программой острова, посетить самые интересные развлекательные центры. На Майорке есть зоосафари, пещеры, дегустационные фермы и т.п.

Для тех, кто и на отдыхе мечтает о шопинге, на острове работают фабрики кожи, которые предоставляют огромный выбор обуви и сумок высокого качества. Также в торговых центрах можно приобрести одежду элитных марок, воспользоваться регулярными сезонными распродажами.

А как насчет покупки недвижимости?

Не удивительно, что особняки и виллы на Майорке покупают знаменитости из разных стран мира. На пляжах острова можно встретить членов королевской семьи Испании, звезд Голливуда, которые считают Майорку идеальным местом для приобретения собственной недвижимости. Но вариантов для приобретения здесь не так много, потому что местные власти никогда не позволяли плотно застраивать остров. Поэтому, если хотите купить собственную виллу на этой прекрасной испанской территории, необходимо поспешить.

Важной особенностью Майорки является ее финансовая и политическая стабильность. Экономический кризис, который «прошелся» по всем странам Европы почти не коснулся острова, так как его территория весьма востребована, а строительство недвижимости минимально.

Кроме того, в отличие от материковой зоны, на Майорке практически нет сезонных ограничений, поэтому отдыхающие приезжают сюда круглый год. Вот почему иностранные инвесторы предпочитают вкладывать деньги в недвижимость Майорки, где не бывает недостатка в желающих временно снять виллу.

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