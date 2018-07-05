Женщина подарила внуку дорогую коляску, которую украла

Ленинский районный суд Саранска рассмотрел дело о краже коляски за 36 тысяч рублей. Суда по результатам дела, 3 июня 2018 года 49-летняя женщина зашла в приоткрытую дверь в подъезде дома на улице Советской.

Там она увидела детскую коляску и выкатила ее на улицу, убедившись, что за ней никто не наблюдает. Коляску марки Anex Sport женщина подарила своей дочери, которая недавно родила сына. Стоимость похищенного составляла 36 712 рублей.

Через 3 дня коляска была найдена в квартире дочери.

После рассмотрения дела суд постановил прекратить уголовное преследование и назначил наказание преступнице в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Представитель суда учел то, что обвиняемая не была судима раньше, воспитывает несовершеннолетнего ребенка, полностью признала свою вину и возместила ущерб.

Потерпевшая сторона против данного решения суда не возражала.