В Рузаевке осудили местного жителя, едва не убившего своего пасынка

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 63-летнего местного жителя, который из-за личной неприязни едва не убил сына своей гражданской супруги.

Днем 6 марта нынешнего года 63-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, по причине внезапно возникшего чувства крайне неприязни ударил сына своей сожительницы клинком ножа в грудь.

К счастью, медикам удалось спасти пострадавшего. Эксперты установили, что нанесенное осужденным ранение представляло собой непосредственную угрозу для жизни его пасынка.

Решением суда преступник был приговорен к двум годам тюремного заключения.

Источник: vs.mor.sudrf.ru