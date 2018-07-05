В Саранске полицейские посетили пришкольный лагерь

В Саранске сотрудники правоохранительных органов навестили подростков, которые в настоящее время отдыхают в пришкольном лагере, организованном на базе средней общеобразовательной школы №13.

Представители правоохранительных органов рассказали детям о правилах поведения, которые необходимо соблюдать для того, чтобы не стать жертвой преступника. Кроме того, отдельное внимание было уделено ответственности, которую несут подростки, нарушившие закон.

Также для школьников был организован просмотр видеороликов социальной тематики.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф