Житель Ичалковского района, обвиняемый в убийстве и краже, предстанет перед судом

В Ичалковском районе суд вынесет приговор в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве и краже.

19 апреля нынешнего года 24-летний молодой человек находился на свалке бытовых отходов. Парень не смог найти собранный им накануне металл. Молодой человек заподозрил в краже 52-летнего мужчину без определенного места жительства, который часто бывает на свалке. В порыве неправедного гнева парень избил, как ему тогда казалось, вора. От полученных травм пострадавший скончался.

После этого молодой человек, судя по всему, желая возместить ущерб, причиненный кражей, проник в частный дом, расположенный в селе Дубровское, и похитил оттуда имущество на сумму более 2 тыс. рублей.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении обвиняемого.

Источник: mordovia.sledcom.ru