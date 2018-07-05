Жительницу Рузаевки оштрафовали за продажу шаурмы с кишечной палочкой

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении владелицы торговой точки, которая занималась реализацией пищевой продукции с опасными для жизни и здоровья бактериями.

В апреле нынешнего года в ходе проверки торговой точки, расположенной по адресу – бульвар Горшкова, было установлено, что в составе шаурмы, которая реализуется указанным торговым объектом, содержатся бактерии группы кишечной палочки.

Также было установлено, что в торговой точке не проводится уборка и не соблюдаются правила хранения продукции.

Решением суда в отношении владелицы торгового объекта была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Источник: vs.mor.sudrf.ru