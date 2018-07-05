В Мордовии сотрудники УФСИН обучаются новым методам работы с подозреваемыми

Для сотрудников УФСИН РФ по Республике Мордовия был проведен мастер-класс по работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

Указанное занятие было проведено в следственном изоляторе №1 регионального отдела УФСИН РФ. Преподаватель кафедры психологии Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева Михаил Каргин рассказал представителям ведомства об основных методах работы с несовершеннолетними правонарушителями.

Стоит отметить, что на протяжении трех последних лет для сотрудников УФСИН РФ по Республике Мордовия в рамках специальной программы, направленной на совершенствование деятельности воспитательных колоний и следственных изоляторов, регулярно проводятся подобные занятия.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республики Мордовия.

Источник: 13.fsin.su