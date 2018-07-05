Главврачу Рузаевской межрайонной больницы не удалось избежать штрафа за нарушение охраны труда

Суд оставил без изменений приговор в отношении главного врача Рузаевской межрайонной больницы.

Весной нынешнего года представителями правоохранительных органов было установлено, что главный врач Рузаевской межрайонной больницы допустил к исполнению должностных обязанностей нескольких сотрудников указанного медицинского учреждения, которые не прошли необходимый курс обучения и не сдали экзамен по охране труда.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Главврач пытался оспорить указанное постановление, но суд не удовлетворил его жалобу.

Источник: vs.mor.sudrf.ru