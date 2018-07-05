Британский онлайн-журнал рассказал о Саранске

Британский онлайн-журнал The Calvert Journal при поддержке компании Coca-Cola подготовил и осуществил масштабный проект, чтобы рассказать болельщикам из других стран о России.

Проект Beyond the Game - это своеобразный путеводитель по городам-организаторам чемпионата, который позволяет узнать о России больше, чем просто о хозяйке спортивного чемпионата. Культура, традиции, местная кухня и многое другое - всё это попало в объектив операторов и фотографов.

В акции проекта участвовали более 100 партнеров из россиийских городов, которые рассказали и показали то, что находится за пределами игры и привычных туристических маршрутов.

Видео о Саранске:

Видеоистории об остальных городах можно посмотреть здесь.