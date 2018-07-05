В нескольких магазинах Лямбиря продавалась опасная мясная продукция

В двух магазинах села Лямбирь продавалась мясная продукция, представляющая собой угрозу для жизни и здоровья покупателей.

В ходе проведения проверки двух магазинов, расположенных на территории указанного населенного пункта, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в указанных торговых заведениях осуществляется продажа продуктов из свинины без документации, которая был подтверждала надлежащий уровень ее качества и содержала информацию об источнике её происхождения.

В отношении владельцев данных магазинов была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей каждому.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают, что употребление продукции неизвестного происхождения представляет собой прямую угрозу для жизни и здоровья граждан.

Источник: ursn-rm.ru