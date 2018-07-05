В Мордовии полицейские посетили республиканский социальный приют

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов навестили воспитанников республиканского социального приюта «Надежда».

Вместе с представителями регионального министерства культуры, национальной политики, туризма и архивного дела полицейские провели для воспитанников указанного приюта комбинированное занятие, направленное на профилактику асоциального типа поведения и пропаганду здорового образа жизни.

Также детям был показан кукольный спектакль, который вызвал множество позитивных эмоций.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф