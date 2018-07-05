В Мордовии оштрафовали жителя Пензенской области, продававшего индюшат

В Атюрьевском районе Республики Мордовия был оштрафован житель Пензенской области, который намеревался продать домашнюю птицу без ветеринарно-сопроводительной документации.

Житель села Чемодановка Бессоновского района Пензенской области прибыл на своем грузовом автомобиле марки ГАЗ в село Атюрьево Республики Мордовия для того, чтобы продать 25 голов индюшат.

Документации, подтверждающей надлежащее ветеринарно-санитарное состояние домашней птицы, у мужчины не было.

В итоге в отношении продавца была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Источник: ursn-rm.ru