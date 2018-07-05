Жительница Рузаевки, обвиняемая в мошенничестве, предстанет перед судом

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении 39-летней местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что обвиняемая в период с апреля 2015-го по декабрь 2016 года, занимая должность начальника отдела продаж, вносила в документацию ложную информацию о стоимости товаров, приобретаемых клиентами, а также время от времени записывала в договор купли-продажи ту продукцию, которую покупатели не приобретали. В результате данных действий пострадавшим был причинен ущерб на сумму более 150 тыс. рублей.

Помимо этого, в конце октября 2016 года обвиняемая похитила из кассы офиса продаж 3,5 тыс. рублей.

В скором времени суд вынесет приговор в отношении обвиняемой.

Источник: vs.mor.sudrf.ru