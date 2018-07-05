"Зеленая гитара" в агусте ждет гостей

18-19 августа на территории национального парка "Смольный" (Ичалковский район Мордовии) пройдет I Открытый фестиваль музыкального и песенного искусства «Зеленая гитара».

Для участия в фестивале организаторы приглашают музыкальные коллективы, авторов, исполнителей и музыкантов.

Цели конкурса "Зеленая гитара" - поддерживать и развивать бардовскую песню, инструментальную музыку, песенное, музыкальное и народное творчества, а также дать участникам возможность представить зрителям свое творчество.

Участники мероприятия должны подать заявку до 3 августа по электронной почте zayavki-2018@yandex.ru.

Вход на мероприятие, участие и проживание в палаточном лагере бесплатные. Организации и коллективы из других городов и регионов России несут расходы на проезд, питание и размещение. Координатор фестиваля - Бугаева Елена: 89375187810, 88344529677.