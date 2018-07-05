В Большеберезниковском районе продавались опасные для жизни шпикачки и свиная шейка

В одном из магазинов Большеберезниковского района Республики Мордовия продавалась мясная продукция, представляющая собой потенциальную угрозу для жизни и здоровья покупателей.

Во время проверки одного из магазинов указанного района сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа шпикачек и свиной шейки без документации, подтверждающей надлежащий уровень качества продукции.

В итоге в отношении владельца указанного магазина была избрана мера административного наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, хозяину торгового заведения было выдано предписание об устранении нарушения.

Источник: ursn-rm.ru