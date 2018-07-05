В Рузаевке оштрафовали владелицу магазина, которая не заботилась о чистоте

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении владелицы торговой точки, которая не соблюдала санитарно-эпидемиологические нормы.

В апреле нынешнего года во время проведения специальной проверки в магазине «Союз» было установлено, что владелица данного торгового заведения не установила мусорную урну и педальные бачки с крышками для сбора отходов и мусора.

Указанное бездействие владелицы торгового заведения является прямым нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Рузаевский районный суд принял решение об избрании в отношении владелицы магазина меры наказания в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

Источник: vs.mor.sudrf.ru